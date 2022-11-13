Перейра нокаутировал Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра одержал победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей в турнире UFC 281. Встреча проходила в ночь с 12 на 13 ноября на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Ранее Лайф писал, что российский боец Ислам Махачев 22 октября "задушил" бразильца Чарльза Оливейру во втором раунде и завоевал чемпионский пояс в лёгком весе. До Махачева этот титул принадлежал Хабибу Нурмагомедову. Тот оставил его в 2020 году после победы над американцем Джастином Гейджи. Спортсмен прибыл в родной Дагестан с чемпионским поясом. Его встретили родные и близкие, а также сам глава республики Сергей Меликов.