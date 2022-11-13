В Китае раскрыли, кто в США лоббирует разжигание конфликта на Украине

Значительное влияние на внешнюю политику Соединённых Штатов Америки оказывают производители вооружения. Как пишет автор Asia Times Леонард Гудман, для них ситуация на Украине стала самой настоящей золотой жилой. По этой причине они не позволяют властям США прибегнуть к дипломатии и разжигают конфликт.

Автор материала пояснил, что некоторым изготовителям оружия необходимы зоны активных боевых действий, чтобы отправлять туда технику и оправдывать ожидания Уолл-стрит по прибылям. Вместе с тем таким бизнесменам весьма на руку конфликтные отношения с Россией и Китаем, чтобы оправдывать продажи авианосцев, атомных субмарин, истребителей F-35, а также новейших атомных бомб.

"Конфликт на Украине стал для военно-промышленного комплекса настоящей удачей. В преддверии этого конфликта НАТО расширилось на восток, в сторону границы с Россией, что потребовало от каждого нового члена НАТО закупить оружие, совместимое с американскими системами. Поддержанный США госпереворот 2014 года <…> открыл возможности для политики вооружения Украины", — пишет автор.

Гудман указал, что крупнейшие американские производители оружия тесно связаны с Демократической партией и являются её главными спонсорами. Поэтому предприниматели требуют от "прислужников во власти" высокой прибыли, а также выступают против дипломатии, не боясь ядерной угрозы, резюмировал журналист.