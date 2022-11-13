"Я доволен": Байден оценил итоги промежуточных выборов в США
Байден заявил, что доволен результатами демократов на промежуточных выборах в США
Президент США Джо Байден положительно оценил итоги американских промежуточных выборов, в результате которых контроль над Сенатом остался у демократов. Об этом сообщает пул Белого дома.
"Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет (президентства. — Прим. Лайфа)", — заявил американский лидер.
Байден также подчеркнул, что теперь он направляется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в более сильной позиции.
Лайф рассказывал, что ранее выступил с заявлением и Трамп. Он назвал итоги состоявшихся выборов большой победой для себя лично, хотя в целом "в определённой степени разочаровывающими".
ТАСС / Andrew Harnik