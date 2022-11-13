"Я доволен": Байден оценил итоги промежуточных выборов в США

Президент США Джо Байден положительно оценил итоги американских промежуточных выборов, в результате которых контроль над Сенатом остался у демократов. Об этом сообщает пул Белого дома.

"Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет (президентства. — Прим. Лайфа)", — заявил американский лидер.

Байден также подчеркнул, что теперь он направляется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в более сильной позиции.