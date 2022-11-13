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13 ноября, 05:07

"Я доволен": Байден оценил итоги промежуточных выборов в США

Байден заявил, что доволен результатами демократов на промежуточных выборах в США

Президент США Джо Байден положительно оценил итоги американских промежуточных выборов, в результате которых контроль над Сенатом остался у демократов. Об этом сообщает пул Белого дома.

"Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет (президентства. — Прим. Лайфа)", заявил американский лидер.

Байден также подчеркнул, что теперь он направляется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в более сильной позиции.

Байден выступил с заявлением по итогам выборов в Конгресс

Байден выступил с заявлением по итогам выборов в Конгресс

Лайф рассказывал, что ранее выступил с заявлением и Трамп. Он назвал итоги состоявшихся выборов большой победой для себя лично, хотя в целом "в определённой степени разочаровывающими".

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ТАСС / Andrew Harnik

Юлия Коновалова

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