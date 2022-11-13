Стало известно о планах ВСУ на наступление в направлении Запорожья

Украинские боевики могут провести контрнаступление на Запорожском направлении. Об этом рассказали аналитики американского издания The New York Times.

"Появляется всё больше намёков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению", — отмечается в публикации.

Также в статье цитируется заявление старшего лейтенанта Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрея Михейченко, по мнению которого, главный смысл боевых действий — это постоянное движение вперёд. Планируются контратаки "на других направлениях, чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары". Однако, по мнению аналитиков, боевые действия в зимнее время могут перейти в так называемую фазу застоя.