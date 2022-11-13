Стало известно о планах ВСУ на наступление в направлении Запорожья
NYT: ВСУ планируют новое масштабное контрнаступление на Запорожском направлении
Украинские боевики могут провести контрнаступление на Запорожском направлении. Об этом рассказали аналитики американского издания The New York Times.
"Появляется всё больше намёков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению", — отмечается в публикации.
Также в статье цитируется заявление старшего лейтенанта Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрея Михейченко, по мнению которого, главный смысл боевых действий — это постоянное движение вперёд. Планируются контратаки "на других направлениях, чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары". Однако, по мнению аналитиков, боевые действия в зимнее время могут перейти в так называемую фазу застоя.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что продвижение ВСУ "замедлилось и на юге". По его словам, с началом зимы ситуация может измениться.
ТАСС / Станислав Красильников