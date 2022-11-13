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13 ноября, 04:27

Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20 в Индонезии

Британский премьер Риши Сунак планирует "раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии. Об этом пишет газета Telegraph.

"Саммит G20 не пройдёт в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим их глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20", — сказал Сунак.

Газета ссылается также на релиз от Даунинг-стрит, в соответствии с которым премьер Британии намерен использовать G20 для того, чтобы строить региональные альянсы, основывающиеся на "британских ценностях", — по аналогии с военным союзом AUKUS, организованным совместно с США и Австралией.

Запад решил попытаться изолировать Россию на саммите G20

Запад решил попытаться изолировать Россию на саммите G20

Ранее, напомним, сообщалось, что участники G20 в Индонезии не станут делать общее фото. Эта традиция будет нарушена из-за разногласий между делегатами саммита на фоне кризиса на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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