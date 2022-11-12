"Похоже, упразднят": На саммите G20 из-за Украины будет нарушена давняя традиция

Участники G20 в Индонезии не станут делать общее фото. Эта традиция будет нарушена из-за разногласий между делегатами саммита на фоне кризиса на Украине, сообщает Independent.

"Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20", — пишет газета.

Такое решение, по данным издания, в Индонезии принято в свете геополитической напряжённости вокруг событий на Украине. Авторы сообщают также об опасениях, что разногласия между участниками G20 повредят принятию совместного заявления.