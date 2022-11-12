"Похоже, упразднят": На саммите G20 из-за Украины будет нарушена давняя традиция
Independent: Участники саммита G20 решили отказаться от общего фото из-за разногласий по Украине
Участники G20 в Индонезии не станут делать общее фото. Эта традиция будет нарушена из-за разногласий между делегатами саммита на фоне кризиса на Украине, сообщает Independent.
"Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20", — пишет газета.
Такое решение, по данным издания, в Индонезии принято в свете геополитической напряжённости вокруг событий на Украине. Авторы сообщают также об опасениях, что разногласия между участниками G20 повредят принятию совместного заявления.
Напомним, в июле этого года главы МИД стран G20 на индонезийском острове Бали также не стали делать традиционное совместное фото. Агентство Kyodo предполагает, что это могло стать результатом расхождения позиций некоторых участников встречи по теме специальной военной операции России на Украине.
ТАСС / ЕРА / MAST IRHAM