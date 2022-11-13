Освобождённый военный рассказал, чем кормили на Украине пленных
Освобождённый военный рассказал, что пленных на Украине кормили испортившейся картошкой
Освобождённый из плена рядовой Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко заявил, что украинские силовики кормят военнопленных испортившейся картошкой. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что ему об этом сообщили российские контрактники, которых он встретил на обмене.
"Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось", — сказал боец.
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Рядовой милиции добавил, что военнопленных из России заставляли работать по 12–14 часов в день. Их поднимали в шесть часов утра, и оставаться на ногах приходилось до ночи, утверждает Лебеденко.
Ранее сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов, который был освобождён недавно, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины проявляют наибольшую жестокость в обращении с военнопленными, постоянно избивают их.
ТАСС / Михаил Терещенко