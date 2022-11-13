Освобождённый военный рассказал, чем кормили на Украине пленных

Освобождённый из плена рядовой Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко заявил, что украинские силовики кормят военнопленных испортившейся картошкой. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что ему об этом сообщили российские контрактники, которых он встретил на обмене.

"Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось", — сказал боец.

Рядовой милиции добавил, что военнопленных из России заставляли работать по 12–14 часов в день. Их поднимали в шесть часов утра, и оставаться на ногах приходилось до ночи, утверждает Лебеденко.