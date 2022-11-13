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13 ноября, 02:47

Белый дом: Глава пограничной службы США ушёл в отставку

Руководитель Службы таможенного и пограничного контроля США Крис Магнус подал в отставку со своего поста, об этом сообщает пресс-служба Белого дома. В документе отмечается, что Джо Байден отставку чиновника принял.

"Президент принял отставку Кристофера Магнуса, главы Службы таможенного и пограничного контроля. Президент благодарен Магнусу за его работу и желает ему всего наилучшего", — гласит текст сообщения.

Ранее газета Los Angeles Times писала, что администрация американского президента на этой неделе потребовала ухода Магнуса из-за наплыва мигрантов на южной границе страны. Этот пост он занимал менее года.

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Лайф сообщал, что ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что наплыв мигрантов в Соединённые Штаты Америки является тягчайшим преступлением, за которое несёт ответственность президент Джо Байден.

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Flickr

Дмитрий Алексиевич
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