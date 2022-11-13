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13 ноября, 02:10

Венгерский политик Тороцкаи в послании Польше намекнул на раздел Украины

Лидер венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи поздравил Польшу с Днём независимости и намекнул властям этой страны на раздел Украины.

"Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!" — написал Тороцкаи в "Твиттере".

Свой твит венгерский политик сопроводил фотографией 1939 года, снятой близ села Ужок (территория нынешней Украины рядом с польской границей). На ней запечатлены пожимающие руки пограничники на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины.

У Будапешта есть военный план по защите венгров в Закарпатье

У Будапешта есть военный план по защите венгров в Закарпатье

Ранее, напомним, депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский высказал опасения, что Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле Киева.

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ТАСС / ЕРА / Marcin Bielecki

Юлия Коновалова

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