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13 ноября, 01:37

"Калашников" будет руководить поставками экипировки в Вооружённые силы

РИА "Новости": "Калашников" будет руководить поставками экипировки в Российскую армию

Главным предприятием – координатором поставок боевой экипировки в Армию России назначен концерн "Калашников", об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА "Новости". Собеседник агентства заявил, что эта мера необходима в том числе для обеспечения нужным оборудованием массового пополнения российских войск — свыше 300 тысяч мобилизованных.

По словам источника, назначение концерна состоялось по линии Министерства торговли и промышленности РФ. Теперь "Калашникову" на регулярной основе должны отчитываться предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки.

Это решение принято для безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда ОПК и вся система гособоронзаказа сталкиваются с "беспрецедентными вызовами", связанными с военной спецоперацией на Украине и обеспечением мобилизованных всем необходимым, сказал источник.

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Ранее, напомним, президент России Владимир Путин поручил учитывать мнение самих военных по поводу экипировки и решать вопросы "не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям" ради достижения результата.

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ТАСС / Дмитрий Ахмадуллин

Дмитрий Алексиевич

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