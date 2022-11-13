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13 ноября, 00:43

Европейцам посоветовали стремиться к автономии от США

Французский министр Колонна: Европа должна искать большей автономии от США

Европе следует искать большей автономии от США, чтобы не ждать результатов выборов в Америке в напряжении. С таким призывом выступила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Оценивая промежуточные выборы в Конгресс, прошедшие в США 8 ноября, французский министр назвала их интересными, добавив, что выводы делать рано, поскольку известны не все результаты. Напомним, согласно прогнозам СМИ, большинство в Палате представителей возьмут республиканцы.

"Я бы просто сказала, что, если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии, что при этом не означает большего дистанцирования от Соединённых Штатов", — сказала Колонна в интервью Parisien.

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ТАСС / ЕРА / WAEL HAMZEH

Дмитрий Алексиевич

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