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13 ноября, 00:15

Кадыров назвал Украину полигоном Запада для испытания ЛГБТ и национализма

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украина стала для Запада "своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений".

Также политик назвал либерализм и евродемократию лицемерием по отношению к приверженцам традиционных семейных ценностей. Он отметил, что, пытаясь распространить своё влияние, США и Европа наткнулись на препятствие.

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"Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое — успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кадыров добавил, что "рано или поздно" эти испытания должны были перейти в открытую конфронтацию.

Ранее Кадыров призвал ужесточить наказание для уклонистов от призыва на воинскую службу в России. Он считает, что разумным было бы предоставить возможность определять наказание солдатам и офицерам, которые находятся на передовой.

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ТАСС / Елена Афонина

Юлия Коновалова

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