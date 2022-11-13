Кадыров назвал Украину полигоном Запада для испытания ЛГБТ и национализма

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украина стала для Запада "своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений".

Также политик назвал либерализм и евродемократию лицемерием по отношению к приверженцам традиционных семейных ценностей. Он отметил, что, пытаясь распространить своё влияние, США и Европа наткнулись на препятствие.

"Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое — успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кадыров добавил, что "рано или поздно" эти испытания должны были перейти в открытую конфронтацию.