Вкладчикам назвали опасность, которая может их поджидать

Клиентам в банках часто предлагают не только положить деньги на стандартный депозит, но и добавить к нему ряд продуктов — инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Как считает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин, они несут в себе повышенные по сравнению с вкладом риски.

В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что инвестиционные вклады обычно состоят из депозитной и инвестиционной частей, причём застрахованной в АСВ будет только депозитная часть. Сохранность же средств в рамках продукта на инвестиции будет сильно зависеть от конъюнктуры ранка, сказал Свирин. Важно также тщательно проверять размер комиссии за управление финансами.

Говоря об инвестиционном страховании жизни, специалист отметил, что оно являет собой нечто среднее между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и инвестиционным вкладом. В данном случае НСЖ позволит застрахованному получать выплаты при болезни или утрате дееспособности, а также передать выплаты в наследство в случае смерти. Как заметил Свирин, эти продукты дадут возможность получать доход в среднем на три – шесть процентов выше, чем по стандартному вкладу.