Ираку выдали внучатого племянника казнённого Саддама Хусейна
Ливан выдал Ираку задержанного родственника Саддама Хусейна
Власти Ливана выдали сотрудникам иракского бюро Интерпола гражданина Ирака Абдаллу Сабауи. Он является внучатым племянником казнённого президента Саддама Хусейна, сообщает телеканал AlHadath.
Он утверждает, что Багдад обвиняет Сабауи в причастности к расправе над иракскими курсантами в 2014 году в городе Тикрит. Это преступление совершили террористы из группировки "Исламское государство"*, захватившие военную базу с 1700 курсантами. Власти Ирака заявляют, что родственник Хусейна был тесно связан с террористами.
Официальные лица Ливана по поводу экстрадиции Сабауи комментариев не дали. Между тем премьер-министр Ирака Мухаммед аль-Судани наградил накануне сотрудников бюро Интерпола, которые были задействованы в операции по доставке Сабауи из Бейрута в Багдад, об этом информировал телеканал Al Sumaria.
Усыпляющий газ и загадочный порошок: Переводчик американских военных раскрыл уникальные детали захвата Саддама Хусейна
Ранее сообщалось, что личный секретарь экс-лидера Ирака Саддама Хусейна Хамед Юсеф Хаммади ушёл из жизни после продолжительной болезни. Состояние его здоровья резко ухудшилось, и он был переведён в больницу, где и скончался.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
ТАСС / Денисов Роман