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12 ноября, 22:37

В двенадцати украинских регионах зазвучали сирены

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в Киеве и ещё одиннадцати регионах

В Киеве и ещё одиннадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

По данным ведомства, кроме Киева тревога прозвучала в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях. Также воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Накануне днём воздушная тревога уже звучала во всех областях Украины, об этом сообщал Лайф. Изначально тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, позднее — в Киеве, а потом и на территории всей страны.

Обложка ©

ТАСС / АР / Andrew Kravchenko

Юлия Коновалова
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