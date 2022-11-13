В двенадцати украинских регионах зазвучали сирены

В Киеве и ещё одиннадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

По данным ведомства, кроме Киева тревога прозвучала в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях. Также воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне днём воздушная тревога уже звучала во всех областях Украины, об этом сообщал Лайф. Изначально тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, позднее — в Киеве, а потом и на территории всей страны.