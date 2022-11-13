В Великобритании в возрасте 65 лет скончался основатель группы The Clash Кит Левен

Рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Deadline. Писатель Адам Хаммонд, близко знавший Левена, сообщил, что тот умер в своём доме в Норфолке 11 ноября. У музыканта был рак печени.

По воспоминаниям Хаммонда, Левен намеревался создать "новую парадигму в музыке". Писатель назвал его "одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времён".

"Покойся с миром, Кит Левен", — написал в свою очередь в "Твиттере" экс-участник Public Image Ltd. Джа Уоббл.

Первый альбом Public Image: First Issue, записанный Левеном с Уобблом и ещё одним музыкантом, Джоном Лайдоном, занял 22-е место в чартах 1978 года. Их второй альбом называют классикой постпанка.