В Великобритании в возрасте 65 лет скончался основатель группы The Clash Кит Левен
Кит Левен. Фото © Wikipedia / Michael Johnson
Рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Deadline. Писатель Адам Хаммонд, близко знавший Левена, сообщил, что тот умер в своём доме в Норфолке 11 ноября. У музыканта был рак печени.
По воспоминаниям Хаммонда, Левен намеревался создать "новую парадигму в музыке". Писатель назвал его "одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времён".
"Покойся с миром, Кит Левен", — написал в свою очередь в "Твиттере" экс-участник Public Image Ltd. Джа Уоббл.
Первый альбом Public Image: First Issue, записанный Левеном с Уобблом и ещё одним музыкантом, Джоном Лайдоном, занял 22-е место в чартах 1978 года. Их второй альбом называют классикой постпанка.
Ранее сообщалось, что основатель шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Трагическую новость сообщил бас-гитарист коллектива Питер Эгнью.