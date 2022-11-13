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12 ноября, 21:50

В Великобритании в возрасте 65 лет скончался основатель группы The Clash Кит Левен

<p>Кит Левен. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Keith_Levene_Metal_Box_in_Dub.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Michael Johnson</a></p>

Кит Левен. Фото © Wikipedia / Michael Johnson

Рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. Кит Левен скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Deadline. Писатель Адам Хаммонд, близко знавший Левена, сообщил, что тот умер в своём доме в Норфолке 11 ноября. У музыканта был рак печени.

По воспоминаниям Хаммонда, Левен намеревался создать "новую парадигму в музыке". Писатель назвал его "одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времён".

"Покойся с миром, Кит Левен", — написал в свою очередь в "Твиттере" экс-участник Public Image Ltd. Джа Уоббл.

Первый альбом Public Image: First Issue, записанный Левеном с Уобблом и ещё одним музыкантом, Джоном Лайдоном, занял 22-е место в чартах 1978 года. Их второй альбом называют классикой постпанка.

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Дмитрий Алексиевич

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