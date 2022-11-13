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12 ноября, 21:19

Британец Расселл стал первым в спринтерской гонке Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Британец Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес", стал первым в спринтерской гонке Гран-при Бразилии "Формулы-1". Этот этап проходит на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.

Второе место занял испанец Карлос Сайнс – младший, выступающий за "Феррари", третьим финишировал ещё один представитель Великобритании — Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Спринтерская гонка — это квалификация к основной гонке, которая намечена на 13 ноября. Её начало в 21:00 по московскому времени.

В "Формуле-1"побит рекорд, установленный ещё Шумахером

В "Формуле-1"побит рекорд, установленный ещё Шумахером

Как сообщалось 23 октября, победителем квалификации 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" (Гран-при США), прошедшего в Остине, стал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым пришёл его коллега по команде Шарль Леклер, а третьим — Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ATTILA KISBENEDEK / POO

Дмитрий Алексиевич
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