Британец Расселл стал первым в спринтерской гонке Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Британец Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес", стал первым в спринтерской гонке Гран-при Бразилии "Формулы-1". Этот этап проходит на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.
Второе место занял испанец Карлос Сайнс – младший, выступающий за "Феррари", третьим финишировал ещё один представитель Великобритании — Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".
Спринтерская гонка — это квалификация к основной гонке, которая намечена на 13 ноября. Её начало в 21:00 по московскому времени.
Как сообщалось 23 октября, победителем квалификации 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" (Гран-при США), прошедшего в Остине, стал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым пришёл его коллега по команде Шарль Леклер, а третьим — Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
ТАСС / ЕРА / ATTILA KISBENEDEK / POO