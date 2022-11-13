Британец Расселл стал первым в спринтерской гонке Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Британец Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес", стал первым в спринтерской гонке Гран-при Бразилии "Формулы-1". Этот этап проходит на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.

Второе место занял испанец Карлос Сайнс – младший, выступающий за "Феррари", третьим финишировал ещё один представитель Великобритании — Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Спринтерская гонка — это квалификация к основной гонке, которая намечена на 13 ноября. Её начало в 21:00 по московскому времени.

На «Интерлагосе» формат гоночного уикенда и квалификация могут быстро менять расклад. Актуальное расписание всех сессий Гран-при Сан-Паулу 2026 — в хабе Life.ru.