Британец Расселл стал первым в спринтерской гонке Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Британец Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес", стал первым в спринтерской гонке Гран-при Бразилии "Формулы-1". Этот этап проходит на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.

Второе место занял испанец Карлос Сайнс – младший, выступающий за "Феррари", третьим финишировал ещё один представитель Великобритании — Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Спринтерская гонка — это квалификация к основной гонке, которая намечена на 13 ноября. Её начало в 21:00 по московскому времени.