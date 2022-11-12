Смертельное столкновение в небе двух самолётов вызвало шок у очевидцев

Два самолёта столкнулись в штате Техас во время авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом"). Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Daily Mail.

Момент столкновения самолётов. Видео © Twitter

По информации источников газеты, американский бомбардировщик Boeing B-17 времён Второй мировой был атакован в небе истребителем P-63. По предварительным сообщениям, никто из находившихся в самолётах в результате столкновения не выжил.