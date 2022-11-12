Смертельное столкновение в небе двух самолётов вызвало шок у очевидцев
Истребитель столкнулся с бомбардировщиком на авиашоу в Техасе
Два самолёта столкнулись в штате Техас во время авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом"). Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Daily Mail.
Момент столкновения самолётов. Видео © Twitter
По информации источников газеты, американский бомбардировщик Boeing B-17 времён Второй мировой был атакован в небе истребителем P-63. По предварительным сообщениям, никто из находившихся в самолётах в результате столкновения не выжил.
Ранее сообщалось, что полицейские в Бразилии во время погони за наркоторговцами протаранили самолёт, на котором пытались скрыться злоумышленники. В Сети такую погоню уже назвали "GTA в реальной жизни".