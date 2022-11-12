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12 ноября, 20:45

Смертельное столкновение в небе двух самолётов вызвало шок у очевидцев

Истребитель столкнулся с бомбардировщиком на авиашоу в Техасе

Два самолёта столкнулись в штате Техас во время авиашоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом"). Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Daily Mail.

Момент столкновения самолётов. Видео © Twitter

По информации источников газеты, американский бомбардировщик Boeing B-17 времён Второй мировой был атакован в небе истребителем P-63. По предварительным сообщениям, никто из находившихся в самолётах в результате столкновения не выжил.

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Ранее сообщалось, что полицейские в Бразилии во время погони за наркоторговцами протаранили самолёт, на котором пытались скрыться злоумышленники. В Сети такую погоню уже назвали "GTA в реальной жизни".

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Дмитрий Алексиевич
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