Пушилин и Соловьёв провели встречу с бойцами батальона "Спарта"

Врио начальника Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с журналистом Владимиром Соловьёвым побывал в аэропорту Донецка, где они встретились с командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой. Отчёт о поездке врио главы республики разместил в своём телеграм-канале.

"С Владимиром Соловьёвым посетили "Спарту" в Донецком аэропорту", ​​— написал Пушилин.

В ходе встречи комбат рассказал о полной зачистке этого района от остававшихся в его окрестностях украинских военных. Он сообщил, что район Донецкого аэропорта ранее был передним краем сил ДНР, а сейчас стал тылом. По словам командира "Спарты", после того как удалось отбросить от Донецка украинские войска, частота обстрелов города сократилась.

Пушилин и Соловьёв также побывали в госпитале, где находятся раненые бойцы ДНР. Им удалось побеседовать с бойцами и пожелать скорейшего выздоровления.