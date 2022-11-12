Пушилин и Соловьёв провели встречу с бойцами батальона "Спарта"
Врио начальника Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с журналистом Владимиром Соловьёвым побывал в аэропорту Донецка, где они встретились с командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой. Отчёт о поездке врио главы республики разместил в своём телеграм-канале.
"С Владимиром Соловьёвым посетили "Спарту" в Донецком аэропорту", — написал Пушилин.
В ходе встречи комбат рассказал о полной зачистке этого района от остававшихся в его окрестностях украинских военных. Он сообщил, что район Донецкого аэропорта ранее был передним краем сил ДНР, а сейчас стал тылом. По словам командира "Спарты", после того как удалось отбросить от Донецка украинские войска, частота обстрелов города сократилась.
Пушилин и Соловьёв также побывали в госпитале, где находятся раненые бойцы ДНР. Им удалось побеседовать с бойцами и пожелать скорейшего выздоровления.
Ранее комбат "Спарты" Артём Жога показал уничтожение диверсионной группы ВСУ под Донецком. На видео около десяти украинских военных выходят из лесополосы, но тут же попадают под огонь военнослужащих ДНР. В результате уничтожено четыре диверсанта, двое получили ранения.
Telegram / Пушилин Д.В.