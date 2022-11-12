Существенная часть населения Иванова осталась без света

В Иванове из-за сильных порывов ветра произошло отключение электроснабжения, более четырех тысяч человек остались без света. В телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Ивановской области сообщается, что электричества нет также в детском саду и поликлинике.

"В 21:50 поступила информация о том, что произошло отключение электроснабжения в м. Воробьёво, Курьяново, Рыбинская городского округа Иваново Ивановской области. В зону отключения попали 4075 человек (1050 детей), 20 многоквартирных домов (двухэтажные), 1244 дома частного сектора, детский сад и поликлиника, 24 трансформаторные подстанции", — сообщают спасатели.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады АО "Ивгорэлектросеть". По данным МЧС, были задействованы шесть человек и три единицы техники.

В регионе 12 ноября наблюдается ветер с порывами до 15–20 м/с. Такая погода сохранится до вечера 13 ноября, ожидаются порывы ветра до 17–22 м/с.