"Значит, чего-то стою": Чистяков рассказал, чему научила его история с отстранением

Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о том, чему его научила ситуация с отстранением от тренировок после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата".

"Наверное, я чуточку получше узнал себя. То, что люди на моей стороне и поддержали меня. Значит, я чего-то стою. Сильнее ли я стал верить в себя? Возможно", — цитирует слова "Чемпионат".

Спортсмен признал, что ситуация с отстранением — это только его ошибка. Он не хочет никого в этом обвинять и готов продолжать работать.