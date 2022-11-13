"Значит, чего-то стою": Чистяков рассказал, чему научила его история с отстранением
Защитник "Зенита" Чистяков заявил, что из ситуации с отстранением сделал выводы
Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о том, чему его научила ситуация с отстранением от тренировок после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата".
"Наверное, я чуточку получше узнал себя. То, что люди на моей стороне и поддержали меня. Значит, я чего-то стою. Сильнее ли я стал верить в себя? Возможно", — цитирует слова "Чемпионат".
Спортсмен признал, что ситуация с отстранением — это только его ошибка. Он не хочет никого в этом обвинять и готов продолжать работать.
Ранее Чистяков во время матча с "Ахматом" допустил ошибку, приведшую к голу в ворота петербургского клуба. После этого игрок был выведен из основного состава команды. Футболиста также заподозрили в намеренном совершении оплошности. Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев жёстко раскритиковал защитника, сопроводив комментарий оскорбительным замечанием.
ТАСС / Олег Бухарев