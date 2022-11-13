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12 ноября, 21:09

Снявшие на видео пожар в церкви под Петербургом испугались обрушения купола

В Ленинградской области загорелась Вениаминовская церковь, есть риск обрушения купола

В Ленинградской области в посёлке Янино-1 загорелась Вениаминовская церковь. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

Загоревшаяся Вениаминовская церковь © VK / Уткина заводь

"Пожар под самым куполом, есть риск его обрушения. Службы на месте, но, по словам очевидцев, у спасателей на месте случились проблемы с водой", говорится в сообщении в группе района "Уткина заводь" в соцсети "ВКонтакте".

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Причина пожара пока не известна.

Ранее на юге Москвы произошло возгорание девяти гаражных боксов, часть из которых используется под автосервис. Инцидент произошёл в районе пересечения Каширского шоссе и улицы Борисовские Пруды. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек.

Обложка ©

LIFE

Юлия Коновалова

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