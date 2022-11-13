Снявшие на видео пожар в церкви под Петербургом испугались обрушения купола

В Ленинградской области в посёлке Янино-1 загорелась Вениаминовская церковь. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

Загоревшаяся Вениаминовская церковь © VK / Уткина заводь

"Пожар под самым куполом, есть риск его обрушения. Службы на месте, но, по словам очевидцев, у спасателей на месте случились проблемы с водой", — говорится в сообщении в группе района "Уткина заводь" в соцсети "ВКонтакте".

Причина пожара пока не известна.