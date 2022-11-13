Снявшие на видео пожар в церкви под Петербургом испугались обрушения купола
В Ленинградской области загорелась Вениаминовская церковь, есть риск обрушения купола
В Ленинградской области в посёлке Янино-1 загорелась Вениаминовская церковь. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.
Загоревшаяся Вениаминовская церковь © VK / Уткина заводь
"Пожар под самым куполом, есть риск его обрушения. Службы на месте, но, по словам очевидцев, у спасателей на месте случились проблемы с водой", — говорится в сообщении в группе района "Уткина заводь" в соцсети "ВКонтакте".
Причина пожара пока не известна.
Ранее на юге Москвы произошло возгорание девяти гаражных боксов, часть из которых используется под автосервис. Инцидент произошёл в районе пересечения Каширского шоссе и улицы Борисовские Пруды. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек.
LIFE