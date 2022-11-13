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12 ноября, 21:38

Рейс Тель-Авив – Москва из-за тумана совершил вынужденную посадку в Махачкале

Самолёт SSJ-100 рейсом Тель-Авив – Москва из-за тумана совершил внеплановую посадку в Махачкале. Об этом информирует РИА "Новости".

Борт авиакомпании Red Wings должен был произвести техническую посадку в Минеральных Водах для смены экипажа и дозаправки. Однако из-за тумана борт ушёл на запасной аэродром в Махачкалу.

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Сейчас воздушное судно находится в Махачкале. В ближайшие часы оно направится в Москву.

Ранее авиакомпаниям в России предложили запретить перевозить пассажиров со сверхнормативной ручной кладью. С такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево с целью решить проблему с задержкой рейсов.

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ТАСС / Александр Рюмин

Юлия Коновалова

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