Рейс Тель-Авив – Москва из-за тумана совершил вынужденную посадку в Махачкале
Самолёт SSJ-100 рейсом Тель-Авив – Москва из-за тумана совершил внеплановую посадку в Махачкале. Об этом информирует РИА "Новости".
Борт авиакомпании Red Wings должен был произвести техническую посадку в Минеральных Водах для смены экипажа и дозаправки. Однако из-за тумана борт ушёл на запасной аэродром в Махачкалу.
Сейчас воздушное судно находится в Махачкале. В ближайшие часы оно направится в Москву.
Ранее авиакомпаниям в России предложили запретить перевозить пассажиров со сверхнормативной ручной кладью. С такой инициативой выступил аэропорт Шереметьево с целью решить проблему с задержкой рейсов.
ТАСС / Александр Рюмин