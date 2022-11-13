"Сделано в России": Британия решила переложить на Москву вину в своей рецессии

Россия создала такую ситуацию в мире, из-за которой в Великобритании произошла рецессия. Такое заявление сделал глава Минфина королевства Джереми Хант. В интервью газете The Sunday Times министр поделился версией, согласно которой его страна утеряла стабильность, в первую очередь из-за российских действий на Украине.

"Это рецессия с маркировкой "сделано в России", и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту", — высказался Хант.

Министр считает, что его ведомству в ближайшее время необходимо вместе с Банком Англии взять под контроль инфляцию, чтобы сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок, увеличение ставок по ипотеке и рост стоимости заимствований для бизнеса.

Британский ВВП по итогам третьего квартала 2022 года, по предварительным оценкам, сократится на 0,2%. Сокращение показателя ожидается и в четвёртом квартале, и это позволит говорить, что страна вошла в рецессию. В частности, годовой показатель по инфляции уже превышает 10%. Исходя из прогноза Банка Англии, рецессия продлится два года и станет самой продолжительной за столетний период ведения такой статистики. Глава Минфина согласился с таким прогнозом.

"Вероятность такого сценария очень высока. Вопрос в том, что можно сделать, чтобы падение оказалось небольшим и как можно менее продолжительным", — сказал британский чиновник.