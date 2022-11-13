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12 ноября, 22:09

Немецкого полицейского осудили за симпатию к России

Welt: Полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов её сотрудника

Сотрудник с пророссийскими взглядами работал в полиции Берлина. Как утверждает газета Welt, он имел доступ к секретным документам. Речь, предположительно, идёт о Михаэле Боке, который до недавнего времени служил в полицейском подразделении, занимающемся политически мотивированными преступлениями.

Газета обращает внимание, что представители этого отделения должны обладать безупречной репутацией, поскольку работа здесь связана с конфиденциальными разведывательными данными. Бок же, являясь сотрудником подразделения, не скрывал своих пророссийских убеждений. Например, в 2015 году он якобы организовал и участвовал в доставке из Берлина гуманитарной помощи в Донецк и Луганск, пишет Welt.

Полицейский также участвовал в параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы над фашизмом и даже заявлял, что сидел "почти напротив" российского президента Владимира Путина. Кроме того, Бок "поддерживал контакты с ультраправыми" и бывал в Белоруссии, где имел встречу с "депутатом парламента Александром Лукашенко, отвечающим за международные дела".

Представитель крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Кай Вегнер уже заявил, что эта ситуация нанесла существенный ущерб репутации полиции Берлина. Сам Бок все обвинения отрицает.

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Ранее, напомним, немецкий рэпер Schokk (Дмитрий Гинтер) попросил политического убежища в России из-за того, что ему грозит уголовное преследование в Германии за поддержку специальной военной операции.

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ТАСС / Patrick Scheiber

Дмитрий Алексиевич
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