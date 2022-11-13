Немецкого полицейского осудили за симпатию к России

Сотрудник с пророссийскими взглядами работал в полиции Берлина. Как утверждает газета Welt, он имел доступ к секретным документам. Речь, предположительно, идёт о Михаэле Боке, который до недавнего времени служил в полицейском подразделении, занимающемся политически мотивированными преступлениями.

Газета обращает внимание, что представители этого отделения должны обладать безупречной репутацией, поскольку работа здесь связана с конфиденциальными разведывательными данными. Бок же, являясь сотрудником подразделения, не скрывал своих пророссийских убеждений. Например, в 2015 году он якобы организовал и участвовал в доставке из Берлина гуманитарной помощи в Донецк и Луганск, пишет Welt.

Полицейский также участвовал в параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы над фашизмом и даже заявлял, что сидел "почти напротив" российского президента Владимира Путина. Кроме того, Бок "поддерживал контакты с ультраправыми" и бывал в Белоруссии, где имел встречу с "депутатом парламента Александром Лукашенко, отвечающим за международные дела".

Представитель крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Кай Вегнер уже заявил, что эта ситуация нанесла существенный ущерб репутации полиции Берлина. Сам Бок все обвинения отрицает.