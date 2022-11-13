Бизнес на мигрантах: В Чехии задержали десятки украинских "пехотинцев"

Крупные мафиозные группировки в Чехии проводят через границу страны нелегальных мигрантов. Журналист Магдалена Комуркова в статье для газеты Lidovky утверждает, что проводниками выступают, как правило, украинцы.

Она пишет, что полиция с начала года задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чехию сирийских беженцев. По её словам, украинцев, которые в основном этим занимаются, прозвали "пехотинцами".

Крупные организованные преступные группировки зарабатывают таким образом большие деньги, отмечает обозреватель. Например, сирийскому беженцу иногда приходится отдать более ста тысяч крон (более четырёх тысяч евро), чтобы добраться до Германии.

Как сообщил газете пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан, уже задержано 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов. Таков основной национальный состав, рассказал он.