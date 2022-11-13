За неделю до ЧМ по футболу у Роналду случились проблемы со здоровьем

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел перед стартом чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sports Brief.

Форвард из-за плохого самочувствия уже пропустил игру с бирмингемским клубом "Астон Вилла" в матче Кубка Английской лиги. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг сообщил, что Роналду может выйти на поле в матче чемпионата Англии против лондонского "Фулхэма" 13 ноября, но достоверной информации о его участии в предстоящей игре нет.