За неделю до ЧМ по футболу у Роналду случились проблемы со здоровьем
Форвард сборной Португалии Роналду заболел за неделю до старта ЧМ-2022 в Катаре
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел перед стартом чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sports Brief.
Форвард из-за плохого самочувствия уже пропустил игру с бирмингемским клубом "Астон Вилла" в матче Кубка Английской лиги. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг сообщил, что Роналду может выйти на поле в матче чемпионата Англии против лондонского "Фулхэма" 13 ноября, но достоверной информации о его участии в предстоящей игре нет.
Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщал, что в списке из 26 игроков сборной страны, отобранных для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, оказался и Роналду. Команде в группе Н предстоит конкурировать с футболистами из Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
ТАСС / IMAGO / Colas Buera / PRESSIN