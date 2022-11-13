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Регион
Опубликовано 13 ноября 2022, 02:35

За неделю до ЧМ по футболу у Роналду случились проблемы со здоровьем

Форвард сборной Португалии Роналду заболел за неделю до старта ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел перед стартом чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sports Brief.

Форвард из-за плохого самочувствия уже пропустил игру с бирмингемским клубом "Астон Вилла" в матче Кубка Английской лиги. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг сообщил, что Роналду может выйти на поле в матче чемпионата Англии против лондонского "Фулхэма" 13 ноября, но достоверной информации о его участии в предстоящей игре нет.

Роналду отреагировал на его включение в заявку на ЧМ-2022
Роналду отреагировал на его включение в заявку на ЧМ-2022

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщал, что в списке из 26 игроков сборной страны, отобранных для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, оказался и Роналду. Команде в группе Н предстоит конкурировать с футболистами из Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

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ТАСС / IMAGO / Colas Buera / PRESSIN

Юлия Коновалова
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