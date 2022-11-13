Пользователи Сети оценили образ Лаврова в зелёной рубашке на гала-ужине АСЕАН
Пользователи "Телеграма" восхитились фотографиями главы российского МИДа Сергея Лаврова с гала-ужина Восточноазиатского саммита в Камбодже, на которых он был облачён в зелёную рубашку. Фото российского министра опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, и снимок впоследствии оценили сотни интернет-пользователей.
"Сергей Викторович! Тысяча сердец вам!" — написал один из пользователей.
"Сергей Викторович такой элегантный! Очень интересный и модный в этой рубашке", — отметила другая читательница.
Подписчики также назвали Лаврова "лучшим дипломатом в мире, благодаря которому Европа ещё жива".
"Глядя на Лаврова, почему-то подумалось о медведе, спокойном и сосредоточенном... Не надо его беспокоить", — высказался очередной подписчик.
"Гордимся любимым министром", — пишут в Сети.
Ранее Лайф писал, что глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зелёные рубашки для посещения гала-ужина саммита АСЕАН в Камбодже. Цвет символичен, учитывая возможное продление зерновой сделки, которая заканчивается 19 ноября.
Telegram / Мария Захарова