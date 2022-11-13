В Киеве высказались о вероятных сроках переговоров России и Украины

Депутат Верховной рады Давид Арахамия высказался о возможных сроках новых переговоров между Россией и Украиной. Они могут произойти во второй половине 2023 года, считает парламентарий. Арахамия был главой украинской делегации на переговорах весной.

"Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединённых Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США", — приводит заявление депутата украинское издание "Страна.ua".