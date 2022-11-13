В Киеве высказались о вероятных сроках переговоров России и Украины
Арахамия: Переговоры России и Украины могут состояться во второй половине 2023 года
Депутат Верховной рады Давид Арахамия высказался о возможных сроках новых переговоров между Россией и Украиной. Они могут произойти во второй половине 2023 года, считает парламентарий. Арахамия был главой украинской делегации на переговорах весной.
"Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединённых Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США", — приводит заявление депутата украинское издание "Страна.ua".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам с Киевом. По словам дипломата, Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова вести их с учётом реалий, которые складываются на текущий момент.
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