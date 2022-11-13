Украина занималась испытаниями наркосодержащих назальных анальгетиков, которые фармацевтические компании Запада разрабатывали для военных НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА "Новости".

Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко сообщил агентству, что исследования проводились в лабораториях Рубежного. Препараты, прошедшие испытания, применялись для нужд Вооружённых сил Украины. По словам медика, Запад использовал эти средства, чтобы снизить добровольцам и специалистам оплату, а также скрыть данные в случае вероятных неудач.

"Таких препаратов нет в мире, как назальная форма наркотического анальгетика. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические", — пояснил санитарный врач.