В мусорном баке в столице нашли зарезанного человека

На юго-западе Москвы в мусорном баке обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями, подозреваемый задержан. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Поздним вечером 12 ноября в мусорном контейнере вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой в Москве, обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища. Личность погибшего устанавливается", — пояснила представитель ведомства, передаёт РИА "Новости".

Заведено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый 1999 года рождения задержан рядом с местом происшествия, следователи и криминалисты нашли также орудие преступления. Сейчас разыскиваются свидетели и ведётся анализ записей камер видеонаблюдения, добавила Иванова.