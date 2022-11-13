Названо максимально допустимое количество простуд за холодное время

Как часто допустимо простужаться в осенне-зимний период и в каком случае можно говорить о нарушениях в работе иммунной системы, объяснила терапевт, семейный врач Татьяна Романенко. В интервью радио Sputnik она напомнила, что простудой считают заболевание, вызванное заражением респираторной инфекцией на фоне переохлаждения.

При низкой температуре воздуха люди простужаются чаще, но в идеале взрослый человек не должен заражаться респираторными инфекциями, подчеркнула терапевт. Романенко отметила, что простудное заболевание допустимо перенести один-два раза за весь холодный сезон, включая осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Если человек слишком часто болеет, то это свидетельствует о проблемах с иммунитетом. Продолжительность простуды может указывать также на слабый иммунитет.

"Любая вирусная респираторная инфекция должна проходить за семь дней. Если у человека на третий-пятый день повышается температура, появляются новые симптомы, к вирусной инфекции присоединяется бактериальная и ему назначают антибиотики — это не норма. Если такая ситуация повторяется часто, нужно обратить внимание на своё здоровье и повысить иммунитет", — сказала врач.

Отрицательно сказываться на иммунитете могут хронические инфекции, неправильное питание, гиподинамия, плохое состояние зубов, лишний вес, сахарный диабет, недостаток витаминов и некоторые другие факторы. Человеку, который болеет больше двух раз за холодный сезон, Романенко порекомендовала посетить специалиста.