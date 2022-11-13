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13 ноября, 02:26

Подпольщик рассказал о роковом прилёте в казарму ВСУ

Активист подполья рассказал, как удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе

Российский удар поразил казармы, оборудованные ВСУ в одной из школ Николаева. Об этом рассказал РИА "Новости" активист николаевского подполья. Помещения, по его словам, были поражены вместе с личным составом.

Речь идёт о Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. Активист заметил, что украинские военные теперь "ноют по поводу прилётов в здание гимназии". Собеседник агентства вспомнил, что в столовой этой школы в 2014 году "продавали компот с названием "Кровь русских младенцев".

Сейчас школы в Николаеве переведены на дистанционное обучение, в зданиях учебных заведений детей и учителей нет.

Смотрят переписки и номера: В Николаеве начались облавы на пророссийских жителей

Смотрят переписки и номера: В Николаеве начались облавы на пророссийских жителей

Ранее активист-подпольщик назвал несколько адресов в Николаеве, куда переместились сотрудники местного управления СБУ, чтобы не попасть под российские ракетные удары. Он также указал место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает видеоролики.

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ТАСС / Станислав Красильников

Дмитрий Алексиевич

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