Подпольщик рассказал о роковом прилёте в казарму ВСУ
Активист подполья рассказал, как удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе
Российский удар поразил казармы, оборудованные ВСУ в одной из школ Николаева. Об этом рассказал РИА "Новости" активист николаевского подполья. Помещения, по его словам, были поражены вместе с личным составом.
Речь идёт о Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. Активист заметил, что украинские военные теперь "ноют по поводу прилётов в здание гимназии". Собеседник агентства вспомнил, что в столовой этой школы в 2014 году "продавали компот с названием "Кровь русских младенцев".
Сейчас школы в Николаеве переведены на дистанционное обучение, в зданиях учебных заведений детей и учителей нет.
Ранее активист-подпольщик назвал несколько адресов в Николаеве, куда переместились сотрудники местного управления СБУ, чтобы не попасть под российские ракетные удары. Он также указал место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает видеоролики.
ТАСС / Станислав Красильников