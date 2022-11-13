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13 ноября, 03:22

Демократы узнали последнее условие для получения контроля над Сенатом

CNN: Демократы по итогам выборов в Конгресс сохранят контроль над Сенатом

Телеканал CNN спрогнозировал получение Демократической партией США 50 мест в Сенате: после победы Кэтрин Кортес-Масто в Неваде демократы смогут контролировать его.

На текущий момент подсчитано 96% бюллетеней. Кортес-Масто пока выигрывает у республиканца Адама Лаксальта ровно половину процента.

Демократам для контроля Сената нужна именно половина мест. Это связано с тем, что Верхнюю палату парламента возглавляет вице-президент США Камала Харрис, также представляющая демократов.

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Ранее CNN дал прогноз, что один республиканец станет сенатором, четверо его однопартийцев и один представитель Демпартии пройдут в Палату представителей.

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ТАСС / АР / Katina Zentz

Дмитрий Алексиевич

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