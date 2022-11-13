Демократы узнали последнее условие для получения контроля над Сенатом
CNN: Демократы по итогам выборов в Конгресс сохранят контроль над Сенатом
Телеканал CNN спрогнозировал получение Демократической партией США 50 мест в Сенате: после победы Кэтрин Кортес-Масто в Неваде демократы смогут контролировать его.
На текущий момент подсчитано 96% бюллетеней. Кортес-Масто пока выигрывает у республиканца Адама Лаксальта ровно половину процента.
Демократам для контроля Сената нужна именно половина мест. Это связано с тем, что Верхнюю палату парламента возглавляет вице-президент США Камала Харрис, также представляющая демократов.
Ранее CNN дал прогноз, что один республиканец станет сенатором, четверо его однопартийцев и один представитель Демпартии пройдут в Палату представителей.
ТАСС / АР / Katina Zentz