Демократы узнали последнее условие для получения контроля над Сенатом

Телеканал CNN спрогнозировал получение Демократической партией США 50 мест в Сенате: после победы Кэтрин Кортес-Масто в Неваде демократы смогут контролировать его.

На текущий момент подсчитано 96% бюллетеней. Кортес-Масто пока выигрывает у республиканца Адама Лаксальта ровно половину процента.

Демократам для контроля Сената нужна именно половина мест. Это связано с тем, что Верхнюю палату парламента возглавляет вице-президент США Камала Харрис, также представляющая демократов.