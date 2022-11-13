Прохожие равнодушно реагировали на жестокое избиение инвалида и даже сняли это на видео
В Барнауле мужчина жестоко избил инвалида на глазах у плачущего ребёнка
В Барнауле мужчина в присутствии сына детсадовского возраста избил инвалида за замечание о жестоком обращении с ребёнком. Информация об этом появилась в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте". В распоряжении Лайфа появилось видео этого инцидента.
Избиение инвалида © LIFE
Это случилось вечером 12 ноября на остановке "Первомайский". Некий мужчина вёл себя агрессивно по отношению к ребёнку: кричал и таскал за капюшон. За малыша вступился проезжавший мимо на велосипеде инвалид, которому мальчик сквозь слёзы пожаловался, что на него кричит родной отец.
Такое участие не понравилось агрессору — он толкнул мужчину с велосипеда. Тот не смог устоять, поскольку носит протез. Разошедшийся злоумышленник навалился на мужчину сверху и стал наносить множественные удары. Примечательно, что прохожие, наблюдавшие избиение, проходили мимо. Впрочем, одна женщина всё-таки позвонила в полицию, и нападавший ретировался вместе с мальчиком и женой, которая тоже появилась на месте ЧП.
Родственники потерпевшего обратились в полицию с заявлением, личность злоумышленника устанавливают. У потерпевшего диагностировали множественные гематомы лица и головы.
Лайф сообщал ранее, что в московском аэропорту Домодедово неизвестные напали на приезжих из Средней Азии и украли у них сумку с крупной суммой денег и два люксовых авто. Сообщается, что общая стоимость украденного оценивается в четыре миллиона долларов.
LIFE