Названы секреты, которые WhatsApp знает о пользователях
Эксперт Магомедов: WhatsApp часто имеет доступ к камере и микрофону гаджета
Популярный у многих россиян мессенджер WhatsApp имеет много возможностей по сбору персональных данных. Об этом предупредил завкафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что приложение имеет доступ к номеру телефона, модели смартфона, IP-адресу, имени, фото профиля, контактам из телефонной книги, а также к камере, галерее и микрофону. Кроме того, оно автоматически собирает различную информацию о деятельности пользователя и об используемых функциях.
Специалист советует осторожно относиться к этому мессенджеру, соблюдать цифровую гигиену и стараться не использовать его для передачи важных данных.
Ранее директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов предостерёг от вирусов в модах для мессенджера WhatsApp. Зачастую мишенью злоумышленников становятся самые любимые сервисы граждан, в частности мессенджеры.
ТАСС / Zuma