Названы секреты, которые WhatsApp знает о пользователях

Популярный у многих россиян мессенджер WhatsApp имеет много возможностей по сбору персональных данных. Об этом предупредил завкафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что приложение имеет доступ к номеру телефона, модели смартфона, IP-адресу, имени, фото профиля, контактам из телефонной книги, а также к камере, галерее и микрофону. Кроме того, оно автоматически собирает различную информацию о деятельности пользователя и об используемых функциях.

Специалист советует осторожно относиться к этому мессенджеру, соблюдать цифровую гигиену и стараться не использовать его для передачи важных данных.