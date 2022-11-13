В Госдуму поступил законопроект о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии

На рассмотрение Госдумы поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, который был принят в первом чтении. Поправка предполагает возможность лишить гражданина приобретённого российского гражданства за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию Вооружённых сил и участие в нежелательной иностранной или международной некоммерческой организации.

Сообщение об этом со ссылкой на текст документа распространило РИА "Новости". В первом чтении законопроект был принят 5 апреля. Лишение гражданства по нему предусматривалось в числе прочего за преступления террористической направленности, тяжкие антигосударственные преступления.

Законопроект вместе с тем сокращает число требований к ряду категорий лиц при принятии решения об одобрении им гражданства РФ.

Этим проектом расширяются также полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощённое получение российского гражданства.