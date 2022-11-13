В Госдуму поступил законопроект о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии
На рассмотрение Госдумы поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве, который был принят в первом чтении. Поправка предполагает возможность лишить гражданина приобретённого российского гражданства за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию Вооружённых сил и участие в нежелательной иностранной или международной некоммерческой организации.
Сообщение об этом со ссылкой на текст документа распространило РИА "Новости". В первом чтении законопроект был принят 5 апреля. Лишение гражданства по нему предусматривалось в числе прочего за преступления террористической направленности, тяжкие антигосударственные преступления.
Законопроект вместе с тем сокращает число требований к ряду категорий лиц при принятии решения об одобрении им гражданства РФ.
Этим проектом расширяются также полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощённое получение российского гражданства.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением лишать гражданства тех, кто поддерживает западную критику России для получения визы.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин