ГД приняла во II чтении проект, признающий госизменой переход к противнику в ходе конфликта

Государственная дума приняла во втором — основном — чтении законопроект, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника во время военного конфликта.

Документом предлагается дополнить ст. 275 УК РФ новым составом преступления — "переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта, военных действий или иных действий... участие в которых принимает РФ". Наказание за это — штраф и лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Поправки касаются и ст. 208 УК РФ. Ответственность будет грозить за "участие гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ (при отсутствии признаков госизмены)".