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13 ноября, 04:38

В Греции раскрыли отношение жителей к поставкам оружия Киеву

Журналист Аргиракис: Жители Греции не одобряют поставки вооружений Украине

Граждане Греции не одобряют поставки вооружений Украине. Соответствующим выводом поделился греческий журналист Афанасий Аргиракис.

Он сослался на опросы общественного мнения, согласно которым люди, с одной стороны, выступают за мир, а с другой — не одобряют политику Правительства Греции, которое поставляет оружие украинской стороне.

"Это очень о многом говорит. О чувствах и о том, как смотрит на всё греческий народ", — заявил Аргиракис, передаёт РИА "Новости".

Также, по словам публициста, греки отрицательно смотрят на инициативы американского посольства.

Европейские склады с оружием оказались истощены из-за помощи Украине

Европейские склады с оружием оказались истощены из-за помощи Украине

Ранее бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер посетовал, что в ряде стран Европы закончилось оружие для поставок Украине. В статье, написанной для журнала Foreign Affairs, он пришёл к выводу, что военная поддержка Киева со стороны ЕС начинает снижаться.

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ТАСС / DPA / Philipp Schulze

Дмитрий Алексиевич

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