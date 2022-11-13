В Греции раскрыли отношение жителей к поставкам оружия Киеву

Граждане Греции не одобряют поставки вооружений Украине. Соответствующим выводом поделился греческий журналист Афанасий Аргиракис.

Он сослался на опросы общественного мнения, согласно которым люди, с одной стороны, выступают за мир, а с другой — не одобряют политику Правительства Греции, которое поставляет оружие украинской стороне.

"Это очень о многом говорит. О чувствах и о том, как смотрит на всё греческий народ", — заявил Аргиракис, передаёт РИА "Новости".

Также, по словам публициста, греки отрицательно смотрят на инициативы американского посольства.