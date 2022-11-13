В Греции раскрыли отношение жителей к поставкам оружия Киеву
Журналист Аргиракис: Жители Греции не одобряют поставки вооружений Украине
Граждане Греции не одобряют поставки вооружений Украине. Соответствующим выводом поделился греческий журналист Афанасий Аргиракис.
Он сослался на опросы общественного мнения, согласно которым люди, с одной стороны, выступают за мир, а с другой — не одобряют политику Правительства Греции, которое поставляет оружие украинской стороне.
"Это очень о многом говорит. О чувствах и о том, как смотрит на всё греческий народ", — заявил Аргиракис, передаёт РИА "Новости".
Также, по словам публициста, греки отрицательно смотрят на инициативы американского посольства.
Ранее бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер посетовал, что в ряде стран Европы закончилось оружие для поставок Украине. В статье, написанной для журнала Foreign Affairs, он пришёл к выводу, что военная поддержка Киева со стороны ЕС начинает снижаться.
ТАСС / DPA / Philipp Schulze