Байден не приехал к началу Восточноазиатского саммита в Пномпене
Саммит в Камбодже начался без президента США Байдена, которого ждали полчаса
Президент США Джо Байден не приехал к началу Восточноазиатского саммита в Камбодже. Американского лидера прождали полчаса, и в итоге мероприятие пришлось начать без него. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались", — описала ситуацию в своём аккаунте в "Телеграме" российский дипломат.
Ранее президент США, выступая перед началом саммита лидеров стран АСЕАН в столице Камбоджи, перепутал название страны председателя объединения и назвал её Колумбией, хотя сперва произнёс название государства правильно.