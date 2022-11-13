Байден не приехал к началу Восточноазиатского саммита в Пномпене

Президент США Джо Байден не приехал к началу Восточноазиатского саммита в Камбодже. Американского лидера прождали полчаса, и в итоге мероприятие пришлось начать без него. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались", — описала ситуацию в своём аккаунте в "Телеграме" российский дипломат.