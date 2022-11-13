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13 ноября, 04:51

Байден не приехал к началу Восточноазиатского саммита в Пномпене

Саммит в Камбодже начался без президента США Байдена, которого ждали полчаса

Президент США Джо Байден не приехал к началу Восточноазиатского саммита в Камбодже. Американского лидера прождали полчаса, и в итоге мероприятие пришлось начать без него. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались", — описала ситуацию в своём аккаунте в "Телеграме" российский дипломат.

Байдена снова подвёл язык: одно слово далось с пятой попытки

Байдена снова подвёл язык: одно слово далось с пятой попытки

Ранее президент США, выступая перед началом саммита лидеров стран АСЕАН в столице Камбоджи, перепутал название страны председателя объединения и назвал её Колумбией, хотя сперва произнёс название государства правильно.

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Flickr

Дмитрий Алексиевич

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