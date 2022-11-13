Каховская ГЭС получила "грандиозные" повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ

После очередного обстрела со стороны украинской армии Каховская гидроэлектростанция получила "грандиозные" повреждения. Вместе с тем восстановят её достаточно быстро. Такую оценку дал в беседе с ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить её будет достаточно быстро. Достаточно быстро, я имею в виду, — в масштабах Вселенной. Мы не говорим о том, что это в течение нескольких месяцев, конечно. Это займёт год или больше, это должны оценивать специалисты", — пояснил Леонтьев.

Кроме того, после атаки Вооружённых сил Украины повреждения получили и другие крупные объекты. В их числе Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие.