Политолог Кедми посоветовал России использовать опыт Карибского кризиса на Украине

Как указал политолог, версия, о том что конфликт 1962 года удалось решить благодаря компромиссу Америки и России, не совсем верная. Он убеждён, что тогда СССР поставил ультиматум Штатам, и поэтому им пришлось уступить.

С Карибским кризисом конфликт на Украине сравнивал и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, нынешняя политическая ситуация, которая сложилась вокруг Украины, схожа с ним, ведь и сегодня создаются непосредственные угрозы РФ прямо на границах нашей страны. При этом ситуации отличаются тем, что в 1962 году советский лидер Никита Хрущёв и тогдашний президент США Джон Кеннеди проявили ответственность и мудрость, чего сейчас со стороны Вашингтона и его сателлитов Москва не видит.