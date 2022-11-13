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13 ноября, 06:19

Политолог Кедми посоветовал России использовать опыт Карибского кризиса на Украине

Политолог, бывший глава расформированной израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми посоветовал России обратиться к опыту Карибского кризиса на фоне украинского конфликта. Такое мнение он озвучил в эфире ютуб-канала Alexander Waldman.

Как указал политолог, версия, о том что конфликт 1962 года удалось решить благодаря компромиссу Америки и России, не совсем верная. Он убеждён, что тогда СССР поставил ультиматум Штатам, и поэтому им пришлось уступить.

"Кеннеди предъявили ультиматум "с ножом у горла", заявил Кедми и предложил вновь использовать подобный подход.

С Карибским кризисом конфликт на Украине сравнивал и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, нынешняя политическая ситуация, которая сложилась вокруг Украины, схожа с ним, ведь и сегодня создаются непосредственные угрозы РФ прямо на границах нашей страны. При этом ситуации отличаются тем, что в 1962 году советский лидер Никита Хрущёв и тогдашний президент США Джон Кеннеди проявили ответственность и мудрость, чего сейчас со стороны Вашингтона и его сателлитов Москва не видит.

Лавров сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом

Лавров сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом

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ТАСС / Лев Федосеев

Оксана Попова

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