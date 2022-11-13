Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ против "Монреаля"
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаль Канадиенс", однако это не помогло его команде избежать поражения. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу представителей Канады.
У "пингвинов" помимо Малкина шайбами отметились Джефф Петри, Рикард Ракелль и Брок Макгинн. За "Монреаль" в этом матче забивали Джош Андерсон, Коул Кофилд, Ник Сузуки, Шон Монахан и Майк Хоффман, который забил решающий гол в овертайме. Отметим, что Евгений Малкин забивает уже в третьей игре кряду.
Ранее Лайф сообщал, что НХЛ приняла решение перенести Кубок мира по хоккею. Запланированный на февраль 2024 года турнир состоится годом позже.
nhl.com