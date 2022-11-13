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13 ноября, 07:26

Лавров: Совместное заявление по итогам ВАС не принято из-за неприемлемых требований США

<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Совместного заявления по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже не было принято из-за того, что представители Вашингтона и его партнёры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг неё. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в ВАС.

"Каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг неё", — указал глава МИД РФ.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зелёные рубашки для посещения гала-ужина саммита АСЕАН в Камбодже. Цвет символичен, учитывая возможное продление зерновой сделки, которая заканчивается 19 ноября.

Андрей Бражников

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