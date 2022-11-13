Лавров: Совместное заявление по итогам ВАС не принято из-за неприемлемых требований США

Совместного заявления по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже не было принято из-за того, что представители Вашингтона и его партнёры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг неё. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в ВАС.