Байден пропустил начало саммита в Камбодже и подоспел к выступлению Лаврова
Делегация США во главе с опоздавшим Байденом слушала речь Лаврова на саммите в Камбодже
Сергей Лавров выступает на Восточноазиатском саммите в присутствии президента США Джо Байдена. Фото © t.me / Мария Захарова
Президент США Джо Байден и делегация Штатов присутствовали на выступлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках Восточноазиатского саммита в Пномпене. Соответствующей фотографией в своём телеграм-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Изначально представитель ведомства сообщила, что саммит начали с получасовой задержкой из-за опоздания американского лидера, однако позднее она поделилась снимком во время речи Лаврова. На нём запечатлена не только вся делегация США, но и хозяин Овального кабинета. Байден сосредоточенно слушал выступление российского министра.
Ранее Лайф рассказывал о конфузе американского лидера, который перед началом саммита лидеров стран АСЕАН в столице Камбоджи перепутал название страны председателя объединения и назвал её Колумбией. Над Байденом из-за ошибки подшутила Захарова.