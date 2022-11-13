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13 ноября, 07:40

Байден пропустил начало саммита в Камбодже и подоспел к выступлению Лаврова

Делегация США во главе с опоздавшим Байденом слушала речь Лаврова на саммите в Камбодже

<p>Сергей Лавров выступает на Восточноазиатском саммите в присутствии президента США Джо Байдена. Фото © t.me / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4134" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Сергей Лавров выступает на Восточноазиатском саммите в присутствии президента США Джо Байдена. Фото © t.me / Мария Захарова

Президент США Джо Байден и делегация Штатов присутствовали на выступлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках Восточноазиатского саммита в Пномпене. Соответствующей фотографией в своём телеграм-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Изначально представитель ведомства сообщила, что саммит начали с получасовой задержкой из-за опоздания американского лидера, однако позднее она поделилась снимком во время речи Лаврова. На нём запечатлена не только вся делегация США, но и хозяин Овального кабинета. Байден сосредоточенно слушал выступление российского министра.

Байден не приехал к началу Восточноазиатского саммита в Пномпене

Байден не приехал к началу Восточноазиатского саммита в Пномпене

Ранее Лайф рассказывал о конфузе американского лидера, который перед началом саммита лидеров стран АСЕАН в столице Камбоджи перепутал название страны председателя объединения и назвал её Колумбией. Над Байденом из-за ошибки подшутила Захарова.

Артур Белкин

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