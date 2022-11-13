Байден пропустил начало саммита в Камбодже и подоспел к выступлению Лаврова

Президент США Джо Байден и делегация Штатов присутствовали на выступлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках Восточноазиатского саммита в Пномпене. Соответствующей фотографией в своём телеграм-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Изначально представитель ведомства сообщила, что саммит начали с получасовой задержкой из-за опоздания американского лидера, однако позднее она поделилась снимком во время речи Лаврова. На нём запечатлена не только вся делегация США, но и хозяин Овального кабинета. Байден сосредоточенно слушал выступление российского министра.