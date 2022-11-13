Лавров обвинил США и НАТО в попытке милитаризовать Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что США совместно с НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризируют его. Об этом он сообщил журналистам по итогам участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).

"Не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этой концепции продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые, по сути дела, конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР", — указал Лавров.

Вместе с этим глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что блок НАТО перестал говорить о собственной оборонительной сущности и теперь намерен занять ведущую позицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лавров указал на то, что и сам блок уже не заявляет о своей оборонной сущности, так как таковым он был лишь в годы существования СССР и Варшавского договора.

ВАС учредили в 2005 году как платформу для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам сотрудничества в области безопасности и экономики. Он проходит в привязке к встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).