Лавров обвинил США и НАТО в попытке милитаризовать Азиатско-Тихоокеанский регион
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что США совместно с НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризируют его. Об этом он сообщил журналистам по итогам участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).
"Не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этой концепции продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые, по сути дела, конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР", — указал Лавров.
Вместе с этим глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что блок НАТО перестал говорить о собственной оборонительной сущности и теперь намерен занять ведущую позицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лавров указал на то, что и сам блок уже не заявляет о своей оборонной сущности, так как таковым он был лишь в годы существования СССР и Варшавского договора.
ВАС учредили в 2005 году как платформу для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам сотрудничества в области безопасности и экономики. Он проходит в привязке к встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС). Глава МИД возглавляет делегацию России на саммите. На полях мероприятия министр планирует провести ряд двусторонних встреч. В ВАС принимают участие страны – члены ассоциации (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также партнёры по диалогу. Среди последних США, Япония, Индия.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ