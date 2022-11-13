В Кирове завели дело на хозяйку детсада, откуда сбежал ребёнок в одних подгузниках

В Кирове завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на владелицу частного детского сада "Маленькая страна", из которого сбежала полуторагодовалая девочка. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"По результатам проверки по публикациям СМИ об уходе малолетнего ребёнка из частного детского клуба в отношении его владелицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", — говорится в тексте.

Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося. Уголовное дело взял на личный контроль руководитель Следственного управления СК РФ по Кировской области.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил проверить все частные детсады после побега малышки в подгузнике. Оказалось, что "Маленькая страна" работала в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность.