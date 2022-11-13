"Слабенький человечек": Британцы подняли на смех Сунака из-за угроз в адрес Путина
Читатели The Telegraph возмутились угрозами премьера Британии Сунака в адрес Путина
Британские читатели издания The Telegraph посмеялись над премьер-министром Риши Сунаком, который заявил о намерении раскритиковать президента России Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии. Некоторые из пользователей пожелали Сунаку удачи, других его слова крайне возмутили.
"Ага, Путин прям испугался и решил изменить свою политику. Смешно..." — написал один из читателей.
"Путин, должно быть, испугался после таких слов. Не забудьте закатать рукава сделанной на заказ белой рубашки и надеть очки при выходе из самолёта, как при прибытии в Шарм-эль-Шейх. Тогда все точно увидят серьёзность намерений", — посоветовал пользователь.
"Сунак — слабенький человечек, который находится у власти только благодаря махинациям, которые обычно связывают со странами третьего мира. Своими бредовыми фразами он ставит под угрозу существование всей Британии!" — негодует очередной комментатор.
Напомним, британский премьер Риши Сунак планирует раскритиковать Россию на саммите G20 в Индонезии. Он заявил о том, что мероприятие не будет проходить в привычном формате, а также сообщил о намерении вынести жёсткую оценку режиму президента России Владимира Путина.
ТАСС / ANDY RAIN