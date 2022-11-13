В России ведутся работы по увеличению дальности стрельбы ТОС-1А "Солнцепёк"
В России ведутся работы по увеличению дальности стрельбы и площади поражения тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк", которая применяется в ходе специальной военной операции. Об этом в эфире телеканала "Звезда" сообщил главный инженер АО "Омсктрансмаш" Денис Петров.
"В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности стрельбы, её кучности, а также упрощению процесса наведения на цель и выполнения поставленной задачи. Прежде всего это увеличение площади поражения", — отметил Петров.
В ходе СВО изменилась и логика применения "Солнцепёка". Если проектировался он как машина поддержки, то теперь гораздо чаще его стали использовать на переднем крае, после чего в ход могут идти войска. Изменение произошло из-за того, что от термобарического снаряда невозможно укрыться.
Ранее Лайф сообщал, что научно-производственный концерн "Уралвагонзавод" передал Министерству обороны РФ новую партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ