В России ведутся работы по увеличению дальности стрельбы ТОС-1А "Солнцепёк"

В России ведутся работы по увеличению дальности стрельбы и площади поражения тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк", которая применяется в ходе специальной военной операции. Об этом в эфире телеканала "Звезда" сообщил главный инженер АО "Омсктрансмаш" Денис Петров.

"В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности стрельбы, её кучности, а также упрощению процесса наведения на цель и выполнения поставленной задачи. Прежде всего это увеличение площади поражения", — отметил Петров.

В ходе СВО изменилась и логика применения "Солнцепёка". Если проектировался он как машина поддержки, то теперь гораздо чаще его стали использовать на переднем крае, после чего в ход могут идти войска. Изменение произошло из-за того, что от термобарического снаряда невозможно укрыться.