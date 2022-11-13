Попытки ВСУ создать "серьёзный кулак" в ЛНР разбились о мощную линию обороны

ВСУ по-прежнему пытаются прорваться на севере Луганской Народной Республики, однако артиллерия союзных сил успешно пресекает атаки. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны, она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжении какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Мирошник уточнил: как только украинские военные попадают в поле зрения наблюдателей, так сразу наносится удар, поэтому "сконцентрировать серьёзный кулак с той стороны не получается".