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Опубликовано 13 ноября 2022, 08:50

Попытки ВСУ создать "серьёзный кулак" в ЛНР разбились о мощную линию обороны

Мирошник сообщил, что ВСУ терпят неудачу при попытках создать ударную группировку в ЛНР

ВСУ по-прежнему пытаются прорваться на севере Луганской Народной Республики, однако артиллерия союзных сил успешно пресекает атаки. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны, она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжении какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Мирошник уточнил: как только украинские военные попадают в поле зрения наблюдателей, так сразу наносится удар, поэтому "сконцентрировать серьёзный кулак с той стороны не получается".

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Накануне сообщалось, что российские войска пресекли атаки подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив порядка 200 украинских военных, а также один танк, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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ТАСС / Река Александр

Татьяна Миссуми
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